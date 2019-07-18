صعب العودة إلى الوراء وتصليح ما فسد

صحيفة الخليج الإلكترونية

مواقع التواصل الاجتماعي صورة مطابقة لما يجرى في الحياة فهي نافذة تطل على الواقع، لذا يجب أن تركز على الإيجابيات، من خلال مشاهير السوشيال ميديا الذين يتابعهم الجمهور، ومن المفترض أن يكونوا قدوة لغيرهم، من الضروري أن يتنبه المجتمع لهذا النوع من السلوكيات الخطيرة وعدم الاستهانة بها، لأنها مع الوقت قد تنسف كل مفاهيم التربية الصالحة، إذ بات من السهل جداً تمرير أي نهج ونشره بين الناس. وعنده يكون من الصعب العودة إلى الوراء وتصليح ما فسد، ومن أشهر التحديات التي قام المجتمع بعملها :

الثلج والملح 2012

انتشر عام 2012، وأثار ضجة كبيرة لخطورته، وفيه يضع المشارك خليطاً من الملح ومكعبات من الثلج على جسده أو يديه، ويحسب أطول وقت يستطيع فيه تحمل الشعور بالحرق الذي يتولد عن هذا الخليط.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً ، تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا ، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا ، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا).

بقلم

غاده التميمي