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#الصحة: التحقيق في واقعة فيديو صراخ طبيب على ممرضة أمام المرضى بـ #عسير

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت وزارة الصحة بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث اليوم بين ممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

 

جاء ذلك في تغريدة للوزارة؛ في خطوة تستهدف حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.

 

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وكان قد ظهر طبيب وهو يصرخ في وجه ممرضة أمام المرضى؛ ما أثار استياءً كبيرًا في أوساط المجتمع.

 

وظهر مصور المقطع وهو يعتذر عن تصويره للمقطع، وكان المستشفى قد استقبل عدة مصابين في حوادث مرورية.

 

وأبانت مصادر مطلعة في صحة عسير، أنه تم فتح ملف التحقيق في الواقعتين: واقعة التصوير، وواقعة تصرُّف الطبيب.

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