يوميات مشاهير

صحيفة الخليج الإلكترونية في عصرنا الحالي ازداد عدد مستخدمي برنامج التواصل الاجتماعي (السناب شات) وازدادت أبواب الشهرة وظهرت مفاتيح سهله وسريعة للوصول إلى الناس ، فلم يعد إظهار مواهب الشباب حكرا على الطرق التقليدية ، حيث بات بأمكانهم إنشاء ونشر أرائهم وتفاصيل حياتهم الشخصيه عبر (السناب شات) وهكذا وجدو الشباب منافذ للوصول والتواصل والتعبير والشهره عبر وسائل التواصل الاجتماعي واصبحوا نجوماً في وقت قياسي ويستطيع الجميع استخدام هذا البرنامج ولكن الاختلاف يكون في المحتوى، فمنهم من يجذب الانتباه بالمحتوى الشيق ومنهم من جذب الانتباه لزيادة الاعداد ولكثرة الاعلانات وزيادة دخله ومنهم من يقدم المحتوى الجيد ومنهم من استغل الاطفال لزيادة المتابعين.

ولذالك لابد استخدام السناب شات بمحتوى جيد ومفيد وبكل مصداقية لجذب المتابعين وكسب احترامهم . Advertisements بقلم شهد إبراهيم

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