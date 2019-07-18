الى أين يصل تأثير مشاهير سناب شات

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صحيفة الخليج الإلكترونية
انتشر في الآونة الأخيرة برنامج التواصل الاجتماعي سناب شات وظهر أثره على شريحة كبيره من المجتمع، ونحن ندرك أهمية راي المجتمع في كل ما يدور في جوانب الحياة وهذا ما سأتطرق اليه في مقالي.
أن سناب شات من أكثر برنامج التواصل الاجتماعي التي توثر على الشباب نظر لاستخدامهم البرنامج بشكل مفرط، ويرجع السبب في ذلك الى أنه من التطبيقات القائمة على الصور ومقاطع الفيديو ولهذا البرنامج جانب ايجابي واخر سلبي.
ظهر مشاهير اهتموا بصياغة المحتوى ومن ذلك ما قامت به بعض الوزارات الحكومية بالاستعانة ببعض المشاهير المحلين في إبراز بعض من الخدمات التي قدمت للمجتمع كتغطية موسم الحج او طرح بعض المهن المفيدة للناس.
ومن الجوانب الإيجابية تعزيز اشكال التواصل بين الأصدقاء والاقارب في حدود الخصوصية، اما الجانب السلبي لهذا البرنامج فهو شعور بعض المتابعين بالنقص ومن ثم التقليد الاعمى لهؤلاء المشاهير حتى وان كان فيه ضرر عليهم، وأيضا حرص كثير من المشاهير على تصوير حياتهم اليومية وإظهار الفرح والسرور وكأنها حياتهم دائما فكان سبب في شعور بعض المتابعين بالدونية، وكذلك ذهاب الساعات الكثير دون أن يشعرون بضياع اوقاتهم.
من خلال وجه نظري البسيطة نجد أن معظم المشاهير يحاولون كسب أكبر عدد ممكن من المتابعين لكي يستفد المال من الإعلانات التجارية على حساب صحة فكر المتابعين.
ومما أراه أصبح المتلقي أكثر وعي بما يطرح أمامه من الغث والسمين، فكثرت الإعلانات في معظم الحسابات أصبحت مملة، وفقدت الرسالة الإعلامية الموجة الى الجمهور وصارت نسبة الإعلانات أكثر من الرسالة أو المحتوى الإعلامي.
ولذا نحن مطالبون أن تكون نظرتنا مع هذه التقنية أكثر جدية بحيث تصبح وسيلة لخدمة المجتمع من النواحي المعرفية والاجتماعية، وبرغم انهم ابتدأ من سناب شات ومعظمهم سينتهون بنهاية البرنامج.
بقلم
نورة بن طالب
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