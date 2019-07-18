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الى أين يصل تأثير مشاهير سناب شات

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

انتشر في الآونة الأخيرة برنامج التواصل الاجتماعي سناب شات وظهر أثره على شريحة كبيره من المجتمع، ونحن ندرك أهمية راي المجتمع في كل ما يدور في جوانب الحياة وهذا ما سأتطرق اليه في مقالي.
أن سناب شات من أكثر برنامج التواصل الاجتماعي التي توثر على الشباب نظر لاستخدامهم البرنامج بشكل مفرط، ويرجع السبب في ذلك الى أنه من التطبيقات القائمة على الصور ومقاطع الفيديو ولهذا البرنامج جانب ايجابي واخر سلبي.
ظهر مشاهير اهتموا بصياغة المحتوى ومن ذلك ما قامت به بعض الوزارات الحكومية بالاستعانة ببعض المشاهير المحلين في إبراز بعض من الخدمات التي قدمت للمجتمع كتغطية موسم الحج او طرح بعض المهن المفيدة للناس.
ومن الجوانب الإيجابية تعزيز اشكال التواصل بين الأصدقاء والاقارب في حدود الخصوصية، اما الجانب السلبي لهذا البرنامج فهو شعور بعض المتابعين بالنقص ومن ثم التقليد الاعمى لهؤلاء المشاهير حتى وان كان فيه ضرر عليهم، وأيضا حرص كثير من المشاهير على تصوير حياتهم اليومية وإظهار الفرح والسرور وكأنها حياتهم دائما فكان سبب في شعور بعض المتابعين بالدونية، وكذلك ذهاب الساعات الكثير دون أن يشعرون بضياع اوقاتهم.
من خلال وجه نظري البسيطة نجد أن معظم المشاهير يحاولون كسب أكبر عدد ممكن من المتابعين لكي يستفد المال من الإعلانات التجارية على حساب صحة فكر المتابعين.
ومما أراه أصبح المتلقي أكثر وعي بما يطرح أمامه من الغث والسمين، فكثرت الإعلانات في معظم الحسابات أصبحت مملة، وفقدت الرسالة الإعلامية الموجة الى الجمهور وصارت نسبة الإعلانات أكثر من الرسالة أو المحتوى الإعلامي.
ولذا نحن مطالبون أن تكون نظرتنا مع هذه التقنية أكثر جدية بحيث تصبح وسيلة لخدمة المجتمع من النواحي المعرفية والاجتماعية، وبرغم انهم ابتدأ من سناب شات ومعظمهم سينتهون بنهاية البرنامج.

 

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بقلم

نورة بن طالب

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