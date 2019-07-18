فوبيا السناب شات

صحيفة الخليج الإلكترونية ‎في شيوع السلبيات وظهور نماذج سيئة على سناب شات كونها قدوة للكثير من الشباب والمراهقين وظهور امور تخالف الدين والاداب العامة وغيرها من السلبيات أصبح الاستياء حول السناب واسع جداً حتى اصبحت فئة من الاهالي يمنعون من استخدامة .. ويفضل فئة من المثقفين استخدام بدائل من البرامج لأنتقاء الفئة المتابعة لهم نتيجة الانطباعات السيئة التي كونوها متناسيين فئة رائعة غير مسلط الضوء عليها التي فيها الكثير من الشباب والشابات يستعرضون لنا تجاربهم ومواهبهم بالحياة او حتى يوميات تعود بالفائدة ولكن يُعتب على انتقاء المشاهد الذي لم يعطي كثير من هؤلاء حقه المتسببين بشهرة اصحاب المحتوى الفارغ وباغي الشهرة والمهرجين ولاننسى حق هذا البرنامج المواكب متغيرات سرعة الحياة الذي اراه من اجمل البرامج الذي نصل فيه الى المعلومة او الفائدة ب٦٠ ثانية فقط. Advertisements بقلم ‎إلهام احمد الزهراني

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