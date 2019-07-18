الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من #القدس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة قي القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، عدة أحياء في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وانتشرت في شوارعها الرئيسية والفرعية، ولاحقت الشبان المحتفلين بالنجاح في الثانوية العامة واعتقلت ثمانية منهم.

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