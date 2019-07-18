الوطنية الغير مستغربة

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محمد الذيابي : تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي تويتر وسناب شات وفيسبوك مقاطع تكريم الشيخ صنيتان بن محمد الضيط من قبل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور الشدي بعد المبادرة الوطنيه من الشيخ صنيتان الضيط بتوفير المسكن المناسب لقوات الإدارة العامة للمجاهدين إبان إقامة القمم الثلاث في أواخر شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة وبأعداد كبيرة من جنود المجاهدين التي تولت بعضاً من مهام حماية ونجاح القمم.

هذه المبادرات التي تنم عن عمق العلاقة المتينه بين المواطن وولي الأمر والتي تصنع جداراً قوياً في وجه من يحاول المساس بالولاء والوفاء لهذه الدولة رعاها الله منذ تأسيسها وإنطلاقاً من تعاليم هذا الدين الحنيف.

إن هذا النموذج المشرف الذي يوثق المواطنه الصادقة غير مستغرب فالجميع لديه الشعور الوطني والأمني ودحر منابر وأبواق الإعلام المسعور الذي يحاول المساس بالعلاقة الواثقة بين المواطن والقيادة .

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الحمدلله الذي وهبنا حب هذا الوطن وقيادته

وشكراً لشيخنا الفاضل أبا فواز الذي ضرب أروع الأمثله في تجسيد محبة هذا الوطن على أرض الواقع وعلى أنظار الجميع .

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