ونقلت شبكة "السومرية" نيوز، بيانا عن المتحدث الإعلامي باسم الحشد، أعرب فيه عن استغراب الهيئة من تصريحات العبادي، معتبرا أن "الاتهامات الخاطئة تسيء لسمعة العبادي".
وأضاف في البيان: "الإشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين، واستغلال البعض لمواقعهم أو قدراتهم لا يختلف عن الإشكالات المثارة في عموم قواتنا المسلحة".
وتابع: "لماذا التركيز على الحشد وعدم التعامل مع الظاهرة في عموم قواتنا المسلحة، ومنها الحشد بروح وطنية بناءة تسعى لإيجاد الحلول لا إلى الإساءة والطعن والتشكيك بما يثير الشبهات حول الحشد فقط".
وعبر المتحدث في البيان عن استغرابه من "انسياق السيد رئيس الوزراء السابق في هذه الحملات من أعداء العراق في الداخل والخارج، خصوصا مع الحشد الشعبي الذي قدم قوافل متواصلة من الشهداء والجرحى والمفقودين وحجم لا يوصف من التضحيات والتي كان لها الدور الكبير لتلبية نداء المرجعية ونداء الواجب وساهمت مع بقية قواتنا المسلحة وقوى شعبنا ومن ساندنا من شعوب ودول لتحقيق النصر العظيم".
وقال إن "كل ما يمكن أن يوجهه من اتهامات خاطئة أو صحيحة إلى الحشد سيكون موجها للعبادي قبل غيره".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي منتقدا تصريحات العبادي: اتهامات خاطئة تسيء لسمعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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