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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، بحسب صحيفة "سبق" السعودية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 426.292 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 3.251 حاجًا، وعبر البحر 2.682 حاجاً.
وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات سابقة، إن حج هذا العام فيه زيادة كبيرة في إعداد الحجاج من دول العام وعلى رأسها الهند، وباكستان، وتونس، وماليزيا، وإندونيسيا.
وتحدث الوزير عن مبادرة "الطريق إلى مكة" التي تهدف إلى وصول الحجاج ووصفها بأنها فخر للمملكة وقيادتها في خدمة ضيوف الرحمن".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عدد الحجاج الذي وصلوا إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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