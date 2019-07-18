دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

خيبة أمل تصيب نتفليكس بعد أن توقف عدد اشتراكات الخدمة عن نصف العدد المتوقع خلال الربع المالي الأول تقريبًا.

أعلنت نتفليكس عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019. وبالرغم من ارتفاع عدد المشتركين العام في الخدمة، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال في هذه الفترة، حيث استطاعت اشتراكات نتفليكس النمو مع إضافة 2.7 مليون مستخدم جديد، لكن هذا العدد هو أقل بكثير مما توقعته الشركة في نهاية الربع الأول عندما قالت أنها تتوقع 5 ملايين مستخدم جديد في الربع الثاني.

لكن هذه ليست المشكلة الأكبر، حيث أن اشتراكات نتفليكس تراجعت بنحو 130,000 في الولايات المتحدة والتي تعد أهم وأكبر أسواقها.

كانت الشركة قد تمكنت من تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من العام 2019، وهو ما جعلها تتوقع زيادة أكبر في عدد اشتراكاتها خلال الربع الثاني، لكنها اصطدمت بالواقع الصعب خلال الفترة الماضية. وربما يعود هذا السبب لها نفسها بعد أن قامت برفع أسعار الاشتراكات مرة أخرى في الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تراجع المشتركين بحسب إشارة الشركة في تقريرها المالي.

نتائج مخيبة حتى قبل وصول المنافسين هذا العام

ويمكن القول أن تراجع اشتراكات نتفليكس هذا الربع لا يبشر بالخير مطلقًا للشبكة، خاصة وأن منافسين جدد سيظهرون هذا العام.

وتستعد ديزني لإطلاق خدمة Disney+، فيما تستعد آبل لإطلاق خدمة Apple TV+، وستلحقهما HBO مع خدمتها HBO Max.

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لذلك، فإن الشبكة ستجد نفسها في وضع صعب خلال النصف الثاني من العام، لا سيما بوجود خدمات مميزة معروفة بإمكانياتها.

على الجهة المقابلة، فقد كشفت نتفليكس عن إطلاقها لباقة اشتراك مخصصة للهواتف فقط وستبدأ في السوق الهندي أولًا.

المصدر:

Netflix(PDF)

التدوينة اشتراكات نتفليكس ترتفع في الربع الثاني لكن أقل بكثير من المتوقع ظهرت أولاً على عالم التقنية.