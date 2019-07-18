دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات المصورة لجهاز سامسونج اللوحي المرتقب GALAXY S6 TAB ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت تسريبات مصورة جديدة لجهاز سامسونج اللوحي المرتقب Galaxy Tab S6، حيث أكدت التسريبات المصورة على بعض مواصفات التصميم الذي كشف عنه حتى الآن.

تعد العملاق الكوري من الشركات المحدودة المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية، حيث يشهد بالفعل سوق الأجهزة اللوحية تراجع بنسبة 3.3% خلال عام 2019، إلا أن سامسونج تستعد بإصدار جديد للأسواق ينطلق بعنوان Galaxy Tab S6 قريباً.

وفي التسريبات الجديدة التي نشرت اليوم تم تأكيد دعم جهاز Galaxy Tab S6 القادم بقلم stylus الذي يتصل مغناطيسياً بالجهاز من الجهة الخلفية، لذا لن يدعم Galaxy Tab S6 تخزين قلم stylus داخل الجهاز، وهو تصميم لن يكون الأفضل للكثير من المستخدمين.

من جانب أخر أكدت التسريبات المصورة على أن جهاز Galaxy Tab S6 اللوحي يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، كما تؤكد التسريبات على غياب مدخل السماعات من تصميم هذا الإصدار، من جانب أخر يأتي جهاز Galaxy Tab S6 اللوحي بأربعة من مبكرات AKG الصوتية.

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كما أشارت التسريبات المصورة أيضاً إلى أن سامسونج ستقدم حافظة لوحة مفاتيح إختيارية لجهاز Galaxy Tab S6 عند إطلاقه رسمياً.

يذكر أن التوقعات تشير إلى إمكانية الإعلان الرسمي عن جهاز Galaxy Tab S6 خلال فعاليات مؤتمر Note 10 الذي يقام في شهر أغسطس، أو قد تعلن سامسونج عن الجهاز بشكل منفصل خلال شهر أغسطس أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات المصورة لجهاز سامسونج اللوحي المرتقب GALAXY S6 TAB ظهر على التقنية بلا حدود.