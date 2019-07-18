الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت السلطات فى الأرجنتين بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد اليوم الخميس، وصنفت الجماعة اللبنانية التى تلقى عليها باللوم فى هجومين على أراضيها فعليا منظمة إرهابية. جاء الإعلان فى الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية فى بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا. وتلقى الأرجنتين باللوم فى الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفى المسئولية عنه. ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو موجود فى الأرجنتين لإحياء الذكرى.

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