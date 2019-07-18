شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 إرهابيين بطيران التحالف الدولى على وكر لعناصر داعش فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 إرهابيين مصرعهم بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولى قرب الحدود مع سوريا.
وأفاد بيان صحفى لخلية الإعلام الأمنى، بأن طيران التحالف الدولى نفذ ضربة جوية على وكر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى جنوب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج القريب من الحدود العراقية – السورية، مما أدى إلى مقتل ستة ارهابيين.
وأوضح البيان، أن الضربة الجوية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 6 إرهابيين بطيران التحالف الدولى على وكر لعناصر داعش فى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.