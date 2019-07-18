شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 إرهابيين بطيران التحالف الدولى على وكر لعناصر داعش فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 إرهابيين مصرعهم بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولى قرب الحدود مع سوريا.

وأفاد بيان صحفى لخلية الإعلام الأمنى، بأن طيران التحالف الدولى نفذ ضربة جوية على وكر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى جنوب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج القريب من الحدود العراقية – السورية، مما أدى إلى مقتل ستة ارهابيين.

وأوضح البيان، أن الضربة الجوية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.