شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الارهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الخميس ، عن توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سيدي بلعباس (شمال غرب).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش أمس بولاية سيدي بلعباس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان أن قوات الجيش في تمنراست وبرج باجي مختار أوقفت 6 منقبين عن الذهب وضبطت ثلاثة مركبات رباعية الدفع و11 جهاز كشف عن المعادن .

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وأشار البيان إلى أن حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) ضبطوا كمية كبيرة من المخدرات تقدر بــ(328) كيلوجراما بكل من عين تموشنت

وتلمسان (شمال غرب) فيما تم توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما (3520) قرصا مهلوسا بسوق أهراس (شمال شرق).

وبحسب البيان ذاته، فقد أوقف حراس الحدود 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).