شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا توزع مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها وزعت مبالغ مالية على العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا إلى لبنان . ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه مكتب الأونروا فى بيروت، رسائل نصية إلى النازحين الفلسطينيين فى لبنان يطلب فيها مراجعة المصارف اللبنانية لاستلام مبالغ مالية كمساعدات لتأمين الطعام وأماكن السكن. وقدرت الأونروا تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان بحوالى 28 ألف، وأكدت أنهم يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا توزع مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.