وزير الدفاع التركي للسوريين: سنحقق السلام بالمنطقة في أقرب وقت

هطاي/ الخليج 365



التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لاجئين سوريين خلال جولة تفقدية لوحدات بلاده العسكرية في الحدود مع سوريا، وتعهّد بتحقيق السلام بالمنطقة في أقرب وقت.



وتفقد أكار، الخميس، الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا، برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.



وتلقى أكار معلومات عن فعاليات الوحدات العاملة قرب الحدود السورية، من الضباط والمسؤولين القائمين على إدارة الوحدات.



وفي إطار الجولة، زار أكار مراكز الإيواء المؤقتة "بوينو يوغون" و"أبايدن" في ولاية هطاي، وتحدث إلى السوريين المقيمين فيهما، وتفقد الخدمات المقدمة إليهم.

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وخلال اللقاء، أعرب سوريون في مركز "بوينويوغون" عن شكرهم حيال حسن استضافة تركيا واحتضانها لهم منذ بداية الحرب في سوريا.



بدوره قال أكار مخاطبًا السوريين إن بلاده ستحقق السلام والهدوء بالمنطقة في أقرب وقت.

وأضاف الوزير التركي: "سنضمن للجميع العودة إلى منازلهم والعيش مع أطفاله وأسرته بأمن وسلام".



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