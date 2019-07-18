عراقية حائزة على نوبل تطالب ترامب بحل النزاع بشأن مناطق الإيزيديين

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

طالبت سفيرة النوايا الحسنة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحل النزاع القائم بين بغداد وأربيل على مناطق الإيزيديين، شمالي العراق.

جاء ذلك، خلال لقائها مع ترامب في البيت الأبيض ضمن وفد من ضحايا الاضطهاد الديني، وفق قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس.

وقالت مراد، "حتى بعد هزيمة داعش فإن الإيزيديين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم (في محافظة نينوى)، ولا يستطيعون البقاء في وطنهم".

وتحدثت إلى ترامب قائلة "يمكنك حل مشاكلنا الآن بعد زوال خطر تنظيم داعش، فنحن ليس بإمكاننا العودة لمناطقنا، كون حكومتي بغداد وأربيل تتصارعان مع بعضهما للسيطرة عليها".

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وأشارت أنه "لا تزال نحو ثلاثة آلاف امرأة إيزيدية وطفل في الأسر بعد أن تم اختطافهم على يد عناصر داعش عام ٢٠١٤".

ونادية مراد (25 عاما) ناشطة حقوقية، من الطائفة الإيزيدية نجت من الاستعباد الجنسي على يد تنظيم "داعش"، وتحولت إلى أيقونة للاضطهاد الذي تعرض له الإيزيديون، وتم تعيينها سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة عام 2016 ومنحت لها جائزة نوبل للسلام عام 2018.

والإيزيديون مجموعة دينية كردية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال)، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.

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