مصر.. إحباط هجوم "انتحاري" قرب حاجز أمني شمال سيناء

القاهرة/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الخميس، إحباط هجوم "انتحاري" قرب أحد الارتكازات الأمنية في سيناء، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان مقتضب للجيش المصري، "تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم".

وأفاد البيان أن الهجوم وقع "بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد (شمال شرق) وبالقرب من أحد الإرتكازات الأمنية".

Advertisements

وقال إن العملية أسفرت عن مقتل عسكري من قوات الجيش، كما استهدفت القوات "الإرهابي" قبل وصوله إلى الإرتكاز الأمني، ما أدى إلى إنفجار الحزام الناسف ومقتله.

ولم يعلن البيان العسكري وقوع قتلى بين المدنيين أو مصابين جراء الهجوم.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيا بشمال سيناء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.



وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.