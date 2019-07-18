وفد من حماس يلتقي مسؤولا إيرانيا في بيروت

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، بالمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في مقر سفارة الجمهورية الإيرانية في بيروت.
وقال تصريح صادر عن حركة حماس، إن وفدها كان برئاسة نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وبمشاركة ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.
وأضاف التصريح إن الوفد "قدم شرحاً وافياً عن الأوضاع في فلسطين، لا سيما تداعيات صفقة القرن على القضية الفلسطينية وانتقاصها من حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها".
وذكر تصريح حماس أن عبد اللهيان جدد التأكيد على "دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".
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