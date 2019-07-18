صحيفة الخليج الإلكترونية تعتبر السوشال ميديا أو مواقع التواصل الإجتماعي من التقنيات المنتشرة والتي يتم استخدامها عدد كبير من الشباب على نطاق واسع ، وأصبح السناب شات جزء لا يتجزأ في هذه الحياة أصبح عالم لا حدود له وأصبح شغل الناس الشاغل وأتاحت الفرص لإبداء الآراء والأفكار والطموحات التي يتطلعون الناس اليها وحيث انه اصبح مصدر الرزق للبعض.

ان السناب شات ظاهرة إعلامية واجتماعية جديدة تفرض نفسها على واقع المجتمعات والشعوب،

حيث ان السناب شات له أثر إيجابي يعود بالنفع وأثار سلبية تعود بالضرر على الفرد أو المجتمع التي تستلزم منا الوعي والثقافة في هذا الإعلام الاجتماعي الجديد. بقلم نوره العجاجي

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