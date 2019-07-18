مصلحة مشهور

صحيفة الخليج الإلكترونية

ما أجمل تلك المدينة ..

ما اروع هذا الملبس ..

ما ألذ هذه الأكلة ..

هكذا م تسبب الكثير من المشاهير فعله للناس في سناب شات .

إعجاب وتمني من قبل الناس المتابعة , وخدع وتباهي وفقدان خصوصية من قبل بعض مشاهير

السناب .

فقط القلة من المشاهير من تجده يحمل مضمون جوهري ويخلو من الإعلانات الكاذبة ويوميات لا هدف منها .

وفي وقتنا الحالي اصبح تجميع الكثير من المتابعين تنافس وهوس لدى الكثير من المشاهير , بغرض جذب أصحاب الإعلانات له ومن ثم التكسب من ذلك .

صحيح قد تكون هذه منفعة لأصحاب الشأن وللمشهور , ولكن في نفس الوقت قد تكون جعلت الكثير من المتابعين يزهد في حياته الخاصة , ويقع في مصيدة النظر فيما عند ذلك المشهور ونسيان ما عندهم .

ومن المشاهير من يفقد خصوصيته ويتوسع في إظهار حياة الترف التي يعيشها أمام الكثير من المتابعين من باب التفاخر والاستعراض .

وأرى أن هذا التصرف هو تصرف غير ناضج فربما كسر به قلوب مساكين , فما أجمل ان تحظى حياتنا بشيء من الخصوصية .

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لكل مشهور .. عليك أن تعلم أن كل متابع لديك سوف يكون شاهداً إما لك أو عليك , فقدم ما تحب أن يكتب لك في صحيفة أعمالك .

بقلم

مي الدوسري