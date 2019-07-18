- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
ما أجمل تلك المدينة ..
ما اروع هذا الملبس ..
ما ألذ هذه الأكلة ..
هكذا م تسبب الكثير من المشاهير فعله للناس في سناب شات .
إعجاب وتمني من قبل الناس المتابعة , وخدع وتباهي وفقدان خصوصية من قبل بعض مشاهير
السناب .
فقط القلة من المشاهير من تجده يحمل مضمون جوهري ويخلو من الإعلانات الكاذبة ويوميات لا هدف منها .
وفي وقتنا الحالي اصبح تجميع الكثير من المتابعين تنافس وهوس لدى الكثير من المشاهير , بغرض جذب أصحاب الإعلانات له ومن ثم التكسب من ذلك .
صحيح قد تكون هذه منفعة لأصحاب الشأن وللمشهور , ولكن في نفس الوقت قد تكون جعلت الكثير من المتابعين يزهد في حياته الخاصة , ويقع في مصيدة النظر فيما عند ذلك المشهور ونسيان ما عندهم .
ومن المشاهير من يفقد خصوصيته ويتوسع في إظهار حياة الترف التي يعيشها أمام الكثير من المتابعين من باب التفاخر والاستعراض .
وأرى أن هذا التصرف هو تصرف غير ناضج فربما كسر به قلوب مساكين , فما أجمل ان تحظى حياتنا بشيء من الخصوصية .
لكل مشهور .. عليك أن تعلم أن كل متابع لديك سوف يكون شاهداً إما لك أو عليك , فقدم ما تحب أن يكتب لك في صحيفة أعمالك .
بقلم
مي الدوسري
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة مشهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.