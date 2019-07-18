- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، صباح اليوم الخميس، بمقدار ستة سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 63.72 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما هبط سعر برميل نفط عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، صباح اليوم، بقيمة ثمانية سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 56.7 دولارًا أمريكيًّا.
ويُعزا ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم إلى الانخفاض الفائق للمتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي؛ إذ انخفضت تلك بمقدار 3.1 مليون برميل، وبما يفوق توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل؛ فيما تسببت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة اليوم في انخفاض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع #أسعار_النفط بنسبة 0.1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.