اطفال السوشيال ميديا بلا طفولة

صحيفة الخليج الإلكترونية

(أولادكم عندكم ودائع، قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم))

كثيرا ما نشاهد هذي الفتره إنهدام براءة الاطفال فمن هو المسؤول؟

مع الأسف ‏أصبح لدى مجتمعنا ظاهرة استعراض أطفالهم وقتل طفولتهم أمام الكاميرا وجمع المتابعين للأطفال بحجة الشهرة، وهو بالأصح استغلالهم من أجل المال، فحب الشهرة والمال معا سمح لهم بالتضحية بأطفالهم ودفن طفولتهم وبراءتهم، فحساباتهم تدار في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد أفراد الأسرة، والذي مع الأسف غالبا ما يكون أحد الوالدين، دون مراعاة الجوانب السلبيةلهذه الشهرة على أنفس الأطفال وتحملهم للنقد والسب والشتم من قبل المتابعين .

هل فكر الأم والأب ماذا ستفعل الشهرة مستقبلاً لطفلهم البرىء؟

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لكل أب و أم أرجوكم قبل أن تفكرا في إنجاب طفل ثقفو أنفسكم في تربية طفلكم، وكيفية التعامل معه وحقوقه وواجباته.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم…

“كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”

بقلم

روابي الشهري