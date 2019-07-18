الداخلية تنفذ حكم القتل في الجناة بـ #جدة.. سُكر واقتحام منزل وارتكاب فاحشة

الخليج - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل في عدد من الجناة في محافظة جدة

وأورد البيان أن هتان بن سراج بن سلطان الحربي و / سلطان بن سراج بن سلطان الحربي , و / محمد عمر محمد ليق جمالي – باكستاني الجنسية أقدمو على شرب المُسكر ودخولهم أحد المنازل عنوة وانتحالهم صفة رجال الأمن .

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ليقوم محمد بتجريد امرأة من ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض وتسليمها لـهتان كي يفعل الفاحشة بها, وكسر باب إحدى الغُرف على امرأة أخرى بقصد فعل الفاحشة بها.

وأعلنت الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجناة, وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم, وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم, ولأن ما قام به المدعى عليهم من مغالبة أصحاب المنزل وإخافتهم ومنعهم من الدفاع عن عرضهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض, فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة, وأن تكون عقوبتهم القتل وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجناة اليوم الخميس الموافق 15 / 11 / 1440 هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره