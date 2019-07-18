لا تمحو طفولتي

صحيفة الخليج الإلكترونية في الاونه الأخيره لاحظنا تزايد في ظهور الاطفال واستغلالهم بالسوشل ميديا ، استخدام كلمة (مشهور ) للطفل هي بحد ذاتها تعتبر انتهاك صارم وصارخ في خصوصيتة ، ومن اشد أنواع الظلم هو ظلم الطفل ، في هذا العمر تتشكل حياتة وتبنى شخصيتة وقيمة ، فإذا عانى من تشوش في بناء هذه المرحلة التي تحتاج إلى حب وثقة وامان وتوافق نفسي واجتماعي قد يؤثر في بعيد المدى على شخصيتة وينتج عنها سلوكيات خاطئة وهدم بالثقة والقيم بالتالي شخصيتة تصبح ضعيفة ومهزوزه . مرحلة الطفولة مرحلة لا تعوض فإلى متى سيتم استغلالهم للتكسب المادي؟ إلى أين سيصل طمع من هم حول هذا الطفل؟ ختاماً نتمنى من الجهات الرسمية ان تفعل وتطبق العقوبات لضبط المتسببين في انتهاك خصوصية الأطفال. بقلم

إيلاف الدخيل

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