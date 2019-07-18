ما وراء الفلاتر

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صحيفة الخليج الإلكترونية
البعض منا ينظر إلى المشاهير بنظرة واحدة أومن زاوية واحدة ولا يوسع نظراته تجاههم .
فتجد في المجالس والإجتماعات لا تخلو الاحاديث عنهم ، هل رأيتِ فلانة أين ذهبت ؟ وفلانة ماذا تملك ؟ وهل رأيتَ سيارة فلان الفارهه ؟
وكأن هذه هي حياتهم فقط ، ويتحسرون على حياتهم وكأنهم لا يملكون من النعم قط !
وهم لا يعلمون مايدور خلف الشاشات ، إنهم يعرضون ١٠- ١٥ دقيقه فقط من يومهم ، ولا نعلم ما الذي يواجهونه من مشاكل وأحداث واشياء أخرى لو عرضوها على العامة لحمدنا الله على مانحن فيه من نِعم وراحةً للبال وخصوصية يفتقدها الكثير من المشاهير .
فتجد فلانة المشهورة عندها من الهموم ماالله بِه عليم بينما التي تتحدث عنها بأنها ذهبت او امتلكت تنام مرتاحة البال .
ليسَ كُل مانراه أو نشاهده يُعطينا نبذة كاملة عن حياة أي مشهور ، فكلٌ منا عندهُ مايُنغص عليه حياته ونحن لا نرى إلا الجانب الإيجابي فقط .
ختاماً ..
إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.
بقلم
الهنوف سعد
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