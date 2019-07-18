مسؤول سعودي: تحالف دعم الشرعية يواكب السفن في البحر الأحمر

وشارك الفريق فهد في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

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وأعلن ماكينزي أن القيادة تتحدث مع دول أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج، وسوف تعمل "بدأب" للتوصل إلى حلّ يتيح المرور بحرية في الخليج.

وعلقت القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي على الاتهامات البريطانية لإيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأكدت أن حرية الملاحة تتطلب حلا دوليا.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها "نحن على علم بتقارير مضايقة الحرس الثوري الإسلامي ومحاولات التدخل في مرور السفينة البريطانية التي تحمل علم المملكة المتحدة اليوم بالقرب من مضيق هرمز".

وأضاف البيان "تتطلب التهديدات لحرية الملاحة الدولية حلا دوليا، يعتمد الاقتصاد العالمي على التدفق الحر للتجارة، ويتعين على جميع الدول حماية والحفاظ على هذه الركيزة الأساسية للازدهار العالمي".