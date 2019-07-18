الجيش المصري يحبط هجوما انتحاريا على أحد المراكز الأمنية في شمال سيناء

وكتب العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "عناصر القوات المسلحة تمكن من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية".

وتابع أن "ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى إنفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي".

وأشار إلى أن الحادث "أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة".