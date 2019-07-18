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دبي: اختيرت دبي في الإمارات العربية المتحدة لتكون عاصمة للإعلام العربي في عام 2020، وذلك في ختام اجتماعات الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي في تغريدة على تويتر "هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي".

وأضاف الشيخ حمدان "اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها".

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وأكد وزراء الإعلام العرب أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 يأتي تأكيدا على الدور الرائد للإمارات في صناعة الإعلام، وتجسيدا للدور الكبير الذي تقوم به إمارة دبي على صعيد الإعلام العربي والدولي.

وثمن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية هذا الاختيار، وقال لمراسل وكالة أنباء الامارات "وام" بالقاهرة إن هذا الاختيار له أسبابه الموضوعية ونحن نثق أن دبي بمؤسساتها وأفرادها يستحقون هذا التقدير.

وأضاف: دبي قدمت الكثير للثقافة والإعلام العربي ومن حقها أن تكون عاصمة الإعلام العربي.

من جانبها، ثمنت جومانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية بإسم الحكومة الأردنية، اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقالت إنها مبادرة طيبة، معربة عن ثقتها بقدرة دبي لأن تكون عاصمة للإعلام العربي وأن تخدم المشهد الإعلامي والقضايا العربية وأن تعزز من دور الاعلام في خدمة القضايا العربية المصيرية، وقدمت التهنئة لدولة الإمارات على هذا الاختيار.

وهنأ محمد الجابري وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت ..الإمارات العربية المتحدة على هذا الاختيار، وأكد أن من شأنه أن يدعم القضايا العربية، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات بالتوفيق والسداد في خطواتها كافة .

بدوره، هنأ عبدالرحمن محمد البحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين دولة الامارات على اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقال إن الامارات دائما ما تنطبق عليها كافة المعايير وذلك لتبوّئها مكانة عالية بين الأشقاء في الوطن العربي.

وأضاف: ليس بغريب أن يكون هناك اجماع من الحضور على هذا الاختيار لأهمية دبي الاعلامية والثقافية في الوطن العربي.

