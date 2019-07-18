دبي - بواسطة محمد فارس لعبة Clash Of Kings: تبدأ الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة الأن، قلب المملكة على وشك البداية! © Tech World قدمت بواسطة

استعد للاستمتاع بتجربة أكثر إثارة مع لعبة Clash Of Kings التي تستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة كأحد أقوى الألعاب الاستراتيجية في العالم.

قامت الشركة المطورة للعبة Clash Of Kings المميزة وأحد أفضل الألعاب الاستراتيجية الحربية في العالم بتجهيز العديد من الأحداث المميزة تمهيدًا للاحتفال بعيد ميلادها الخامس وجذب انتباه ملايين اللاعبين حول العالم. حيث سيتم إطلاق أحداث مثل “مهام العالم” و”فرسان البطل الأسطوري شاو يون: أقوى بطل”. لتكون الذكرى الخامسة حدثًا مميزًا لجميع اللاعبين.

تجربة فريدة تقدمها Clash Of Kings للاعبيها

توفر اللعبة منذ إطلاقها العديد من الخيارات المميزة وطرق اللعب المتنوعة مع أجواء حربية مليئة بالمعارك الأسطورية منذ إطلاقها عام 2014. لتمنح الجمهور حول العالم تجربة رفاهية ممتعة ساهمت بشد انتباه الملايين من محبي الألعاب الاستراتيجية الحربية المميزة.

وخلال الخمس سنوات الماضية شهد اللاعبون الكثير من التغييرات التذكارية المميزة في عالم Clash Of Kings، فمنذ الموسم الأول في حملة التنين مرورًا بأحداث اللعبة المتنوعة مثل تلال المناجم وساحة معركة الذباح حتى ارتقاء الحضارات. فضلًا عن توفير أجواء حب مغامرة الاستكشاف والدفاع بحكمة وشجاعة، ليستمر القادة في التقدم بمهاهم لصناعة عام خاص بهم.

حيث الصراع بين الملوك يزداد ضراوة، طبول الحرب تدق، ولا يزال الوضع في ساحة المعركة غير واضح، وربما يصبح هناك سيدًا جديدًا يرتقي في عالم من البحار الغامضة!

مفاجأت: مهمة العالم، هدايا عظيمة مخصصة لك!

احتفاءً بالذكرى السنوية الخامسة القادمة للعبة Clash of Kings، سيبدأ مهرجان احتفالي مذهل في اللعبة، فستنطلق الفعالية التي توافق الذكرى السنوية – السعي العالمي إلى قلب المملكة من 18 يوليو 2019 إلى 7 أغسطس 2019، لتستمر لمدة 21 يومًا.

وأثناء مهمة العالم، يمكن للقادة الحصول على أشياء خاصة بما في ذلك حجر الوقت وحجر الروح، وغيرها من خلال المهام التي توكل إليهم كل يوم. وقد يحتوي البحث على تدريب الجنود وجمع الموارد واستخدام بطاقة التوظيف وتحليل المهارات السحرية وقتل BOSS وغيرها من المهام اليومية.

كما يمكن للسادة التبرع بهذه العناصر إلى NPC المحدد لتحسين الرابطة بين اللاعبين وNPC والحصول على مكافآت من NPC. وستوفر كل NPC مختلفة مكافأة ذات قوة هائلة لجميع القادة في جميع الخوادم. بجانب ذلك، يمكن جمع مساهمة المملكة عن طريق التبرع.

وهناك هدية فاخرة، احتفالًا بالذكرى السنوية للعبة Clash Of Kings، حيث سيتم افتتاح ساحة معركة وعاء التنين في شهر يوليو، بالإضافة لهذا سيكون هناك العديد من المفاجآت المميزة في انتظار اللاعبين.

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رابط تحميل اللعبة: من هنا

كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر هذا الفيديو:

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التدوينة لعبة Clash Of Kings: تبدأ الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة الأن، قلب المملكة على وشك البداية! ظهرت أولاً على عالم التقنية.