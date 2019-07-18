دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أكاديمية لؤي لتعليم اللغات تغلق جولة استثمارية بتقييم يتجاوز 4 ملايين ريال

تقدم أكاديمية لؤي دورات عبر الإنترنت (أونلاين) في اللغة الإنجليزية، العبرية، الصينية، ولغات حديثة وقديمة مختلفة.

استطاعت أكاديمية لؤي المختصة بتقديم دورات تعلم اللغات عبر الإنترنت من إغلاق أولى جولة استثمارية بتقييم تخطى 4 ملايين ريال سعودي، وذلك من خلال أحد مستثمري رأس المال الجريء الأفراد. لتكون الأكاديمية أمام فرصة جديدة للتطور وتوسيع دائرة أعمالها.

وتقدم الأكاديمية التي تقع في مملكة البحرين، دورات في عدة لغات أهمها الإنجليزية والتي تركز عليها بشكل أكبر، فيما تطرح بنفس الوقت دورات لتعلم اللغة الصينية وكذلك العربية، بالإضافة إلى بعض اللغات القديمة والحديثة.

ويمكن للمهتمين بتعليم اللغات على موقع الأكاديمية الحصول على دورات تدريبية جاهزة، أو طلب جلسة مع مدرس عبرها.

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وتضم الموقع العديد من دورات اللغة الإنجليزية للمهتمين في اختبارات IELT أو TOFEL، وكذلك للمبتدئين في تعلم اللغة.

كما تهدف المنصة مستقبلًا إلى تعليم لغات قديمة مثل السريانية الآرامية، المصرية القديمة، المهرية، الثمودية، وكذلك الحديثة مثل الفرنسية، الإسبانية، اليابانية، الكورية، التركية، والروسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها ستقوم بتوفير دورات تدريبية في العلوم الرياضية، بجانب دورات أخرى تتحدث عن التاريخ والحضارات القديمة.

التدوينة أكاديمية لؤي لتعليم اللغات تغلق جولة استثمارية بتقييم يتجاوز 4 ملايين ريال ظهرت أولاً على عالم التقنية.