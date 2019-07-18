شكرا لقرائتكم خبر عن توقف 3 مفاعلات فى محطة نووية روسية نتيجة ماس كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "روسانيرجاتوم" المنتجة للطاقة النووية، أن ثلاثة مفاعلات فى محطة كالينين النووية الروسية، الواقعة على بعد 300 كلم شمال غرب موسكو، توقفت عن العمل بعد انقطاع التيار الكهربائى، مؤكدة عدم تسجيل أى زيادة فى النشاط الإشعاعى.

ووفقا لوكالات أنباءعالمية، قالت الشركة فى بيان لها: "فى الساعة 05:05 (02,05 ت ج) بسبب ماس كهربائى فى أحد محولات محطة كالينين النووية قطعت خطوط التوتر العالى، نتيجة لذلك انفصلت المفاعلات رقم 1 و2 و4 عن الشبكة".

وأكدت "روسانيرجاتوم" التى تنشط تحت سلطة وكالة "روساتوم" النووية الروسية، عدم تسجيل ارتفاع للنشاط الاشعاعى.

فيما نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستى" عن مسؤول فى المحطة النووية قوله إنه "يتم التحقيق فى أسباب ما حصل".

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وقال مسؤول من "روسانيرجاتوم"، إن المفاعل رقم 4 قد يعاد تشغيله خلال النهار لكن المفاعلين رقم 1 و2 سيبقيان متوقفين إلى أن تعرف أسباب الحادث.

وتقع محطة كالينين النووية الأقرب من موسكو فى منطقة تفير، وهى مجهزة بأربعة مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة، دخل آخرها فى الخدمة فى 2012.