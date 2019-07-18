شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة السوريين الراغبين بتعلم اللغة الروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تشهد اللغة الروسية إقبالا متزايدا من قبل المواطنين السوريين الراغبين بتعلمها، وفق تصريحات عدد من المدرسين السوريين، بالإضافة لتدريسها في عدد من الجامعات السورية المنتشرة في دمشق واللاذقية وحلب ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
تشهد اللغة الروسية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين السوريين الراغبين بتعلمها، بالإضافة لانتشار دورات محلية من أجل دراستها، حيث يرغب الدارسون بتعلمها من أجل المشاركة في تطوير المشاريع الثنائية بين البلدين.
وتدرّس اللغة الروسية في جامعات حلب ودمشق واللاذقية، وبشكل رسمي ضمن إطار برنامج تعليمي وتستغرق دورة اللغة الروسية الابتدائية في جامعة حلب 63 ساعة دراسية.
وتم بالفعل تخريج الدفعة الأولى من المترجمين المحترفين.
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