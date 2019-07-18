شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية السعودية تحذر رعاياها فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا تحذيرا للرعايا السعوديين بالحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة، وفقا لـ"عكاظ".

وقالت السفارة إن التحذير جاء نظرا لتعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون، ومركز المدنية، وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة، ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

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وحثت السفارة السعودية في بيان لها المواطنين على ضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير، كما دعت إلى الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل (التأمين صفر) عند الاتفاق على الاستئجار.

وأشارت إلى أنه في حالة وقوع أي حادث فيجب عدم مغادرة الموقع إلى حين وصول الأجهزة الأمنية والحصول على تقرير بالحادث.