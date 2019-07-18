شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفى مشاركة قواتها فى القتال بشمال غرب سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن موسكو نفت اليوم الخميس، مزاعم لمقاتلى المعارضة السورية عن أن قوات روسية خاصة أو برية تقاتل فى الحملة التى تستهدف منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال قادة كبار في المعارضة السورية أمس الأربعاء، إن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة.
ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها "لم تكن لروسيا وليس لديها حاليا قوات برية في سوريا".
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