ليبيا.. حل أزمة المياه بطرابلس والغرب بعد وقف متعمد للإمدادات

طرابلس/ جهاد نصر / الخليج 365



أعلن جهاز النهر الصناعي في ليبيا، للمرة الثالثة خلال أسبوع، عن انتهاء أزمة ضخ مياه الشرب في طرابلس والمنطقة الغربية من البلاد.



جاء ذلك، في بيان لجهاز إدارة وتشغيل النهر الصناعي (المصدر الرئيس والوحيد لمياه الشرب في ليبيا)، نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، الخميس.



وأشار البيان إلى "انتهاء الأزمة، وبدء العمل منذ فجر اليوم الخميس، بضخ المياه والتعبئة".



وقبل أكثر من أسبوع، أوقف محتجون مسلحون من جنوبي البلاد، تشغيل محطة ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس ومدن الغرب، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بمناطقهم.



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وطالب المحتجون بـ"العدالة" في طرح الأحمال، أي قطع التيار بين مختلف المناطق بالتناوب لتفادي عجز إنتاج شبكة الكهرباء في البلاد.



وأوضح البيان أن أعيان المنطقة الجنوبية، واصلوا جهودهم لحل أزمة المياه والسماح لإدارة موقع الحساونه بإعادة تشغيل محطات ضخ.



وهذه المرة الثالثة التي يعلن فيها جهاز النهر الصناعي حل الأزمة المتواصلة منذ أسبوع.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وحفتر، قائد القوات في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.