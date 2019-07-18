روسيا: واشنطن تستبدل قواتها في سوريا بمرتزقة

موسكو/ إيلينا تيسلوفا/ الخليج 365



قالت المتحدثة الرسمية باسم وزراة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستبدل بعضا من قواتها في سوريا بعناصر مرتزقة تابعة لشركات عسكرية خاصة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لزاخاروفا بموسكو، مساء الأربعاء، أشارت فيه أن عدد موظفي هذه الشركات الخاصة في سوريا "تجاوز الـ4 آلاف مقاتل".



وقالت الدبلوماسية الروسية إنه "في النصف الثاني من شهر يونيو المنصرم فقط، وصل 540 شخصاً من تلك العناصر إلى البلاد، 70 منهم قادة عسكريون ومدربون".



وأضافت زاخاروفا إن نقل هؤلاء المرتزقة "يتم عن طريق سيارات بشكل مجموعات مؤلفة من 12-16 شخصاً".



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وبحسب المصدر نفسه، فإن مهمة هؤلاء المرتزقة هي تدريب القوات الموالية لواشنطن وحماية آبار النفط.



يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم في شمال شرق سوريا، ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي غالبيتها.

وتعارض تركيا الدعم الأمريكي لهذا التنظيم بشدة، وتؤكد أن وجود التنظيم الإرهابي يهدد أمنها القومي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية 2018 "انسحاب الولايات المتحدة من سوريا رسمياً"، لكن هذا الإعلان لم يتم تنفيذه بالكامل حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.