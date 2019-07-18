يونيسف: توزيع مساعدات ومياه طارئة على 350 ألف نازح يمني

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، توزيع مياه طارئة ومساعدات إنسانية استهدفت 350 ألف نازح في اليمن منذ مطلع العام 2019.

وقالت المنظمة الأممية في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على تويتر، إنها قامت بتركيب دورات مياه طارئة لهؤلاء النازحين خلال الفترة ذاتها.

كما قامت "يونيسف" بتوزيع حقائب النظافة والترويج للنظافة الشخصية عليهم، حسب المصدر.

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وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين في اليمن، بحوالي 3.65 ملايين، فروا من منازلهم جراء الصراع منذ مطلع العام 2015.

ويفتقر العديد من هؤلاء النازحين إلى الخدمات الضرورية كالمياه النقية والصرف الصحي، فضلا عن نقص في المواد الأساسية كالغذاء.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال المشتعل إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.