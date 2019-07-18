قد يخفون امرًا !!

صحيفة الخليج الإلكترونية يمثلون السعادة… على مسرح النسيان ، هذا ماقاله علي الهويريني .

لايوجد شخص حياته كامله مكمله ، انهم يمثلون السعادة ولو تفرغوا لاحزانهم لظهرت للعامة .

من يبين لك سعادته ومتعته في مواقع التواصل واخص بذلك السناب شات لان فيه تصوير للحظات يومه وتوثيقها ، لايعني ذلك انه يعيش في نعيم فقط ! هو يُظهر لك ماترغب به لكنه يُخفي مايدور حوله ! لاتتأثر وتحزن لحالك وتنظر لحياتهم المفعمه بالمتعه ، وتظن انك اقل من الشخص الذي تشاهده وتقارن حياتك به ! وقد يكون البعض اتعس مما تعيشه ..

ارضَ بما أنت عليه ، ثابر لتصل لما تريده ، احذر المقارنه بحال غيرك !

ولو زرعت لحصدت اكثر منه وكنت اقل تعاسه. بقلم

سميه النقيدان

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