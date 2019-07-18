أمانة عسير تنظم رالي ” وطننا سياحتنا 2 ” بمشاركة 350 درّاجاً

أروى عبدالله

انطلق صباح اليوم الخميس النسخة الثانية من رالي وفعاليات ” وطننا سياحتنا 2 ” لصيف هذا العام والتي ينظمها فريق متحدون عسير للدراجات النارية بالشراكة مع أمانة منطقة عسير و برعاية من إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

و أجتمع المشاركون صباح اليوم بجانب أمانة منطقة عسير لتدشين ” وطننا سياحتنا 2 ” والذي اعطى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شارة انطلاقة الرالي في نسخته الجديدة .

حيث ستحتضن حديقة المشهد بأبها الفعاليات المصاحبة للرالي خلال الفترة من 15-19 ذي القعدة .

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من جهتة قال الدكتور وليد الحميدي بأن خطة سير الرالي السياحية للمشاركين ستشمل محافظة النماص مروراً بقرى بني مالك عسير ومركزي بللحمر وبللسمر ومحافظة تنومة ، وفي اليوم الثاني ستكون هنالك زيارة لمحافظة أحد رفيدة ومنتزهات الجرة والحبلة السياحية ومتحف تمنية الأثري وفي اليوم الأخير سيتم زيارة محافظة ظهران الجنوب والحد الجنوبي .

فيما يشُارك في هذه النسخة ما يتجاوز 350 دراجا من مختلف الدول و تهدف هذه الفعالية و التي تأتي تحت شعار ” وطننا سياحتنا 2″ إلى التعريف بمنطقة عسير لدعم السياحة الداخلية وإيصال الرسالة الأسمى و هي ” أن منطقة عسير تنعم بفضل الله ثم بفضل ولاة أمرنا و ببطولات جنود الوطن البواسل بالأمن والأمان والاستقرار ، خصوصا وان المواطن و المقيم يعيش حياته ويمارس هواياته بصورة طبيعية ولله الحمد ” .

الجدير بالذكر أن فريق متحدون عسير يُعتبر أحد أبرز الفرق التطوعية التي تُسهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مبادراتها وحملاتها التوعوية وبرامجها وانشطتها .