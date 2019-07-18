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أروى عبدالله
انطلق صباح اليوم الخميس النسخة الثانية من رالي وفعاليات ” وطننا سياحتنا 2 ” لصيف هذا العام والتي ينظمها فريق متحدون عسير للدراجات النارية بالشراكة مع أمانة منطقة عسير و برعاية من إمارة منطقة عسير والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .
و أجتمع المشاركون صباح اليوم بجانب أمانة منطقة عسير لتدشين ” وطننا سياحتنا 2 ” والذي اعطى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شارة انطلاقة الرالي في نسخته الجديدة .
حيث ستحتضن حديقة المشهد بأبها الفعاليات المصاحبة للرالي خلال الفترة من 15-19 ذي القعدة .
من جهتة قال الدكتور وليد الحميدي بأن خطة سير الرالي السياحية للمشاركين ستشمل محافظة النماص مروراً بقرى بني مالك عسير ومركزي بللحمر وبللسمر ومحافظة تنومة ، وفي اليوم الثاني ستكون هنالك زيارة لمحافظة أحد رفيدة ومنتزهات الجرة والحبلة السياحية ومتحف تمنية الأثري وفي اليوم الأخير سيتم زيارة محافظة ظهران الجنوب والحد الجنوبي .
فيما يشُارك في هذه النسخة ما يتجاوز 350 دراجا من مختلف الدول و تهدف هذه الفعالية و التي تأتي تحت شعار ” وطننا سياحتنا 2″ إلى التعريف بمنطقة عسير لدعم السياحة الداخلية وإيصال الرسالة الأسمى و هي ” أن منطقة عسير تنعم بفضل الله ثم بفضل ولاة أمرنا و ببطولات جنود الوطن البواسل بالأمن والأمان والاستقرار ، خصوصا وان المواطن و المقيم يعيش حياته ويمارس هواياته بصورة طبيعية ولله الحمد ” .
الجدير بالذكر أن فريق متحدون عسير يُعتبر أحد أبرز الفرق التطوعية التي تُسهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مبادراتها وحملاتها التوعوية وبرامجها وانشطتها .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تنظم رالي ” وطننا سياحتنا 2 ” بمشاركة 350 درّاجاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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