ملائكة الرحمن .. بين الطفولة و الشهرة

صحيفة الخليج الإلكترونية

طفولة مغتالة و أوقات مهدرة من منا لايتمنى ان يكون ابنه شخصًا مهما ومعروفا في أوساط المجتمع حتى لو على سبيل الخيال وإن كنّا نعي تماما ان هذه الشهرة ربما تكون سببا في تعاسة هذا الطفل يومًا ما و دحر برائته

تساؤلات عده تدور في مخيلتي !

هل الشهرة مجازفة حقيقية ببراءة الصغار وعبث واضح بمستقبلهم وتلويث فكري وأخلاقي للطفولة!

هل السعي للشهرة سعي الى صنع نسخ باهته للأطفال واستغلالهم في ترويج منتجات تجارية مدفوعة !

لكن المؤكد ان استغلال الأطفال في الشهرة السلبيه ” جريمة ” وفقا للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

وقد نص نظام حماية الطفل من أي فعل يترتب عليه إيذاء للطفل يعاقب بالسجن بمده لا تتجاوز شهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة تتراوح بين خمسة الاف و خمسون ألف ريال او بأحدى هاتين العقوبتين سواء كان إيذاء الطفل جسدي او معنوي .

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ختاما :

تربية الابناء مسؤولية عظيمة سلمت للوالدين فيجب عدم استغلالهم لمصالح مؤقته ونفع غير دائم .

( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ …)

بقلم

رنـا العتيبـي