المجاريات الشبكية

صحيفة الخليج الإلكترونية

من الطبيعي جدًا أن تؤثر علينا وسائل التواصل الاجتماعي في عصر كهذا، ولكن ليس من الطبيعي إدمانها والأخذ بكل شيءٍ بها، والبحث عما جرى في كل التفاصيل حتى تفاصيل الأشخاص وحياتهم الخاصة

الماجريات أصلها (ماجرى) ضُمت وجمعت وأصبحت ماجريات: أي الحوادث والوقائع الجارية وهذا ما نصف به حالنا تجاه المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، نبحث عن ماجرى و وقع في حياتهم، متى وأين يذهبون، كيف يعيشون، فُلانة لبِست ، فُلان تزوّج، وفُلان فعل كذا، والمؤلم أنهم يحققون أحلامهم ويصنعون مستقبلهم على حساب من قد يُضيع وقته في متابعتهم!

لانسلب جميع ما قدموه فقد قدموا أمور مهمة ومفيدة، ولكن المبالغة في ما يقدموه وفي الوقت ذاته انخراط المتلقي في حياتهم الخاصة التي يعرضونها تصل الشخص لمرحلة ضياع الروح!والتخبط، والمقارنة، وقد لا ينتبه لها إلا بعد فوات الأوان!

إذًا يجب أن نُعيد أولويات حياتنا والأخص منها معرفتنا وثقافتنا وأن لا نبنيها أو نضيع أوقاتنا في مثل هذه الأمور، وأن نصنع له وعيًا نُميز من خلاله بين الإغراق في الواقع وفقه الواقع كما قال الكاتب ابراهيم السكران”لا شيء أكثر حزنًا من أن يتوهم الماجرياتي أنه في قلب عملية التغيير، وهو مجرد مراقب ومتفرج لاغير.”

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بقلم

ريم الطيّار – الرياض