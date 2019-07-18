العمل تجيب..ما مدة إقامة العامل في التأشيرة الموسمية؟

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال مدير عام التأشيرات الموسمية والمؤقتة بوزارة العمل راشد العتيبي إن مدة الإقامة في نظام التأشيرات المؤقتة هي 6 أشهر.
وأشار العتيبي خلال مشاركته في ورشة عمل أقيمت بغرفة القصيم إلى أن النظام وصل إلى مراحله الأخيرة من الدراسة، مع قابليته للتطوير والإضافة.
وأوضح أن الجهات الحكومية والمصانع والأنشطة الزراعية ومختلف الجهات ذات العلاقة بالأعمال الموسمية ستستفيد من هذه التأشيرة.
وتأتي التأشيرة المؤقتة بعد مرسوم مجلس الوزراء الذي أكد في وقت سابق على ضرورة التنويع في جنسيات العمالة في حال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للمنشأة الزراعية عن 10 تأشيرات، سواءً كانت المنشأة خاصة أو تجارية.
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