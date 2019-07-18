مطعم مشاوي وحديقة للحيوانات في حديقة أبها الجديدة

ابها

نفذت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي في حديقة أبها الجديدة

موقع حديقة الحيوانات الجديد وذلك بالقرب من موقع الجداول المائية والتي شهدت توافد زوار المنطقة إليها وتنفيذ عروض الحيوانات بقيادة الكابتن فيصل، وتنوعت الفعاليات والعروض داخل الحديقة بتطوير مستمر لم يسبق له مثيل منذ السنوات الماضية.

وتعكف شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات على تنزيين وتجميل الممرات بمسمى ممرات الفن في حديقة أبها الجديدة.

إلى جانب آخر تم افتتاح موقع المشاوي الطازجة في حديقة أبها الجديدة والذي يعد من المواقع المميزة ويشهد إقبال متزايد للزوار منذ ساعات الافتتاح الأولى له .

وتدعو شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة كافة زوار مدينة أبها إلى زيارة الحديقة بالقرب من فندق قصر أبها والأطلالة الساحرة على بحيرة السد في مدينة أبها ، وتذكر الشركة المنظمة للفعاليات بأن هناك جوائز قيمة للزوار على مسرح صالة التسوق تشتمل على أجهزة جوال وأطقم ذهب وأدوات منزلية والكثير من الجوائز القيمة.