حساب_المواطن يوضح.. هل يُصرف #الدعم في إجازة العيد؟

صحيفة الخليج الالكترونية

رد حساب المواطن على استفسار بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن والتي تأتي ضمن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال حساب المواطن إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الخدمة المدنية، موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ.

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وقالت الوزارة إن إجازة عيد الأضحى لهذا العام تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، فيما ستنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.