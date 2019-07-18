ولى عهد أبوظبى يبدأ زيارة إلى الصين الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأسبوع المقبل زيارة إلى الصين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع الرئيس الصينى شى جين بينج وكبار القادة والمسؤولين الصينيين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجى الشامل بين البلدين فى مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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