شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مصر تعتزم تجديد عقد واردات النفط الخام من الكويت فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وزارة البترول المصرية تجديد تعاقدها مع الكويت لتوريد كميات من النفط الخام فى يناير المقبل.
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، حصريا لوكالة "نوفا" الإيطالية ، على هامش تدشين التعاون بين الوزراة وميناء انتويرب البلجيكى ، إن "هناك مفاوضات جارية مع الكويت لتجديد التعاقد الذى تبلغ مدته ثلاث سنوات على أن يتم التجديد فى شهر يناير المقبل."
وتستورد مصر من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام شهريا، تضخ فى معامل التكرير التى تعمل وزارة البترول على توسيعها، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون طن من المواد البترولية شهريا.
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