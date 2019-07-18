شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مصر تعتزم تجديد عقد واردات النفط الخام من الكويت فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وزارة البترول المصرية تجديد تعاقدها مع الكويت لتوريد كميات من النفط الخام فى يناير المقبل.

وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، حصريا لوكالة "نوفا" الإيطالية ، على هامش تدشين التعاون بين الوزراة وميناء انتويرب البلجيكى ، إن "هناك مفاوضات جارية مع الكويت لتجديد التعاقد الذى تبلغ مدته ثلاث سنوات على أن يتم التجديد فى شهر يناير المقبل."

وتستورد مصر من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام شهريا، تضخ فى معامل التكرير التى تعمل وزارة البترول على توسيعها، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون طن من المواد البترولية شهريا.