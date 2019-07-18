شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تُعلن القبض على امرأة ارتكبت مخالفة خطيرة بسيارتها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تمكن “مرور منطقة تبوك”، من ضبط امرأة ارتكبت مخالفة مرورية خطيرة أثناء قيادتها لمركبتها.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس، أن مرور منطقة تبوك ألقى القبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها.

وأضافت أنه سوف تتم محاسبة قائدة المركبة المخالفة بعد إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ويعتبر عكس السير بالمركبة من المخالفات الجسيمة لما يمكن أن تسببه من أضرار في الممتلكات والأرواح، وتبلغ قيمة المخالفة 3 آلاف حدًا أدنى وتصل إلى 6 آلاف ريال.

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