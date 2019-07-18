ارتفاع نسبة السوريين الراغبين بتعلم اللغة الروسية

تشهد اللغة الروسية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين السوريين الراغبين بتعلمها، بالإضافة لانتشار دورات محلية من أجل دراستها، حيث يرغب الدارسون بتعلمها من أجل المشاركة في تطوير المشاريع الثنائية بين البلدين.

وتدرّس اللغة الروسية في جامعات حلب ودمشق واللاذقية، وبشكل رسمي ضمن إطار برنامج تعليمي وتستغرق دورة اللغة الروسية الابتدائية في جامعة حلب 63 ساعة دراسية.

وتم بالفعل تخريج الدفعة الأولى من المترجمين المحترفين.

Advertisements

وتحدث رئيس قسم اللغة الروسية في كلية اللغات بجامعة حلب، مصطفى عثمان، قائلا: "في البداية يتم الشرح باللغة العربية، نظرا لعدم معرفة قواعد اللغة الروسية، كما أنه لا توجد مشاكل لدى الطلبة السوريين في نطق الأصوات الروسية، لأنه يوجد العديد من الأشياء المماثلة باللغة العربية.

وتعتبر الدروات المحلية للغة الروسية مرجعا للكثيرين لتعلم اللغة الروسية، فأحد الدراسين في هذه الدورات قال: "روسيا بلد يساعدنا، وأريد تعلم المزيد عن هذا البلد، أقرأ الأدب الروسي وأتعرف على ثقافته وأجدها ممتعة".

كما ويقوم بتعلم اللغة الأطفال السوريون، فعلى سبيل المثال يتم أداء بعض الأغاني باللغة الروسية من قبل فرقة أطفال في مدينة اللاذقية، حيث حضر عروضهم جنود روس.