صحيفة تكشف ما قام به صهر بن علي بعد حصوله على جنسية جديدة

وأكدت المنظمة أن صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي الأسبق بن علي حصل على جواز سفر من سيشال، مما أدى إلى رفع حظر السفر المفروض عليه من قبل تونس، حسب صحيفة "تونسيان تن".
وقام صخر الماطري بزيارة قطر مرتين، في أبريل/نيسان 2019، ومايو/ أيار الماضي، كما سافر إلى تركيا خلال العام الحالي أيضا.
وأشارت المنظمة إلى أن الماطري عرض منزله في السيشال للبيع وينوى الاستقرار في قطر.
وصدرت ضد الماطري أحكام جنائية خلال عام 2017 عن المحكمة الابتدائية في تونس.
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